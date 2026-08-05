Народный фронт в Курской области помог эвакуировать более 4,3 тыс. раненых

«За все время работы на курском направлении добровольцы помогли эвакуировать в различные медучреждения страны более 4,3 тыс. раненных защитников», — сообщили в ОНФ.
В курском госпитале сводные команды молодежки Народного фронта несут дежурства с 2024 года. Добровольцы обустраивали лечебное учреждение с первых дней его развертывания — разгружали стройматериалы, собирали кровати, налаживали быт и участвовали в строительстве второго операционного блока. «Добровольцы убирают помещения и разгружают гуманитарные грузы, а также участвуют в перевязках, приеме, сопровождении и эвакуации раненых. Кроме того, с 2024 года волонтеры разнесли по палатам курского госпиталя более 2,7 тыс. горячих обедов», — рассказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта, руководитель молодежки Народного фронта Владимир Тараненко.
Особую роль в миссии, по данным ОНФ, играют студенты-медики, которые в курском госпитале участвуют в перевязках и ассистируют хирургам. За две недели смены они получают практический опыт, на приобретение которого в обычных условиях ушли бы годы.
В ОНФ отметили, что активисты Народного фронта также помогают в госпиталях Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик. В частности, в одном из госпиталей Ростовской области добровольцы провели масштабное благоустройство: прорыли траншею для прокладки труб, развезли и распланировали десятки тонн грунта, высадили деревья и цветы, привели в порядок тысячи квадратных метров территории.