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В Хабаровске грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде

Транспортная прокуратура проверит безопасность объекта после аварии.

В Хабаровске транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения грузового автомобиля с грузовым поездом на переезде в районе улицы Сидоренко, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

ДТП произошло 5 августа на регулируемом переезде на путях необщего пользования. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом.

«Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также состоянию самого переезда», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

Размер ущерба устанавливается. По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.