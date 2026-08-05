В Хабаровске грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде

В Хабаровске транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения грузового автомобиля с грузовым поездом на переезде в районе улицы Сидоренко, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
ДТП произошло 5 августа на регулируемом переезде на путях необщего пользования. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом.
«Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также состоянию самого переезда», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Размер ущерба устанавливается. По итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.