Т2 обновил программу «Выгодно вместе» с новыми возможностями

«Главное — чтобы близкие были на связи друг с другом, даже если у каждого свой оператор, свой город и свои привычки. Цель нашего обновления — убрать лишние барьеры. Мы собрали в новой программе все, что нужно для удобной связи: единый автоплатеж, общее управление тарифами, возможность делиться интернетом, добавлять в группу абонентов других операторов. И, конечно, выгоду», — отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.