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В Нижнем Новгороде обновляют улицу Карла Маркса

Специалисты укладывают асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью около 1,5 км.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Нижнем Новгороде продолжается масштабное обновление улицы Карла Маркса. Дорога ведет к важным городским объектам — стадиону «Совкомбанк Арена», ФОКу «Мещерский», школе № 176, а также к жилым кварталам и остановкам общественного транспорта.

Ремонт проходит поэтапно: в прошлом году на улице обустроили тротуары, а сейчас специалисты укладывают асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью около 1,5 км. По данным МКУ «ГУММиД», техническая готовность объекта достигла 65%.

Как рассказал первый заместитель генерального директора МКУ «ГУММиД» Илья Курапов, который лично проинспектировал стройплощадку, подрядчик старается минимизировать неудобства для автомобилистов и завершить работы в сжатые сроки. Контроль за ходом ремонта ведется еженедельно по поручению мэра Юрия Шалабаева — особое внимание уделяют организации дорожного движения.

Директор подрядной организации Рамиль Юнисов уточнил, что уже заменены бортовые камни и проведена фрезеровка старого покрытия. Сейчас рабочие укладывают слой износа — верхний, завершающий слой дорожного полотна. После этого специалисты проверят качество работ, нанесут разметку, установят дорожные знаки и опоры со светофорами.

Горожане положительно оценивают перемены. Никита Князев отметил, что дорога давно нуждалась в ремонте, а работы идут оперативно. Вера Лашук поблагодарила городские власти за благоустройство и отдельно выделила обновленную набережную на Стрелке и современные детские площадки.

Туристы тоже замечают позитивные изменения. Москвичка Арина Филиппова призналась, что осталась в восторге от Нижнего Новгорода и планирует снова приехать сюда вместе с близкими. Татьяна Димакова подчеркнула: город преображается, а ремонт дорог — важная часть этого процесса, ведь именно улицы формируют первое впечатление о городе.