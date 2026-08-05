В Нижнем Новгороде обновляют улицу Карла Маркса

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Нижнем Новгороде продолжается масштабное обновление улицы Карла Маркса. Дорога ведет к важным городским объектам — стадиону «Совкомбанк Арена», ФОКу «Мещерский», школе № 176, а также к жилым кварталам и остановкам общественного транспорта.
Ремонт проходит поэтапно: в прошлом году на улице обустроили тротуары, а сейчас специалисты укладывают асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью около 1,5 км. По данным МКУ «ГУММиД», техническая готовность объекта достигла 65%.
Как рассказал первый заместитель генерального директора МКУ «ГУММиД» Илья Курапов, который лично проинспектировал стройплощадку, подрядчик старается минимизировать неудобства для автомобилистов и завершить работы в сжатые сроки. Контроль за ходом ремонта ведется еженедельно по поручению мэра Юрия Шалабаева — особое внимание уделяют организации дорожного движения.
Директор подрядной организации Рамиль Юнисов уточнил, что уже заменены бортовые камни и проведена фрезеровка старого покрытия. Сейчас рабочие укладывают слой износа — верхний, завершающий слой дорожного полотна. После этого специалисты проверят качество работ, нанесут разметку, установят дорожные знаки и опоры со светофорами.
Горожане положительно оценивают перемены. Никита Князев отметил, что дорога давно нуждалась в ремонте, а работы идут оперативно. Вера Лашук поблагодарила городские власти за благоустройство и отдельно выделила обновленную набережную на Стрелке и современные детские площадки.
Туристы тоже замечают позитивные изменения. Москвичка Арина Филиппова призналась, что осталась в восторге от Нижнего Новгорода и планирует снова приехать сюда вместе с близкими. Татьяна Димакова подчеркнула: город преображается, а ремонт дорог — важная часть этого процесса, ведь именно улицы формируют первое впечатление о городе.