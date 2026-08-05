В Нижнем Новгороде обновляют улицу Карла Маркса

Туристы тоже замечают позитивные изменения. Москвичка Арина Филиппова призналась, что осталась в восторге от Нижнего Новгорода и планирует снова приехать сюда вместе с близкими. Татьяна Димакова подчеркнула: город преображается, а ремонт дорог — важная часть этого процесса, ведь именно улицы формируют первое впечатление о городе.