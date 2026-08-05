250 новых точек бесплатного Wi-Fi появились в Нижегородской области

250 новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi появились на территории Нижегородской области за первую половину 2026 года. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Наибольший прирост, согласно данным ведомства, произошел в Дзержинске (+139 точек) и Нижнем Новгороде (+92 точки).
Всего в Нижегородской области действуют 2145 точек общественного интернета, в том числе 1358 — во всех районах Нижнего Новгорода.
Точки доступа к Wi-Fi также функционируют на Бору, в Дзержинске, Семенове, Выксе, Арзамасе, Шахунье, Сарове, Городце, Володарске, Павлове, Первомайске, Навашине, Княгинине, Ветлуге, Лыскове, Лукоянове, Ворсме, Чкаловске, Перевозе, Кулебаках и Заволжье.
Что касается открытия новых точек доступа, то пока таких планов нет.
«Дополнительного расширения сети на данный момент не планируется», — отметили в профильном министерстве.
Напомним, что нижегородцы могут найти ближайшие точки общественного Wi-Fi с помощью чат-бота в МАХ.