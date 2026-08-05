Россия вернула обратно в Беларусь 867 килограммов необычного товара. Подробности приводит Россельхознадзор.
На границе России и Беларуси в деревне Лобок, которая находится в Себежском районе Псковской области, сотрудниками ведомства был проведен ветконтроль 867 килограммов рогов оленя и лося. Указанный товар ехал из Беларуси.
Выяснилось, что на товар не было ветеринарных сопроводительных документов. Без них невозможно подтвердить происхождение груза, его безопасность, соблюдение всех ветеринарных требований.
Как пояснили в Россельхознадзоре, перемещение указанного груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, был оформлен акт о возврате.
«Товар возвращен в Республику Беларусь», — сообщили в ведомстве.
Россельхознадзор развернул на границе 867 кило необычного товара из Беларуси. Фото: 178.fsvps.gov.ru.
Тем временем Россельхознадзор уничтожил 20 тонн качественных куриных крылышек из Беларуси, которые были не для российского рынка.
Кстати, Беларусь оказалась на втором месте по импорту этого продукта из России.
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