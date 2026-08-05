Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили после гибели девятилетнего нижегородца в ДТП

По факту гибели девятилетнего ребенка в микрорайоне Новая Кузнечиха Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По факту гибели девятилетнего ребенка в микрорайоне Новая Кузнечиха Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП произошло днем 5 августа. По предварительным данным, 19-летняя водитель Kia сбила мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде в неположенном месте.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше