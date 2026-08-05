Уголовное дело возбудили после гибели девятилетнего нижегородца в ДТП

По факту гибели девятилетнего ребенка в микрорайоне Новая Кузнечиха Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
ДТП произошло днем 5 августа. По предварительным данным, 19-летняя водитель Kia сбила мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде в неположенном месте.
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МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.Читать дальше