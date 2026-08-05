В Херсонской области школьники сами потушили пожар после обстрела ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Васильевка Каховского муниципального округа после очередного обстрела загорелась сухая трава на необрабатываемых полях.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся и представлял серьёзную угрозу для жителей, домов и хозяйственных построек.
Подростки проявили выдержку и смелость и вместе со взрослыми приняли участие в тушении пожара. Удалось не допустить его дальнейшего перехода на жилые территории. Они получили благодарности за мужество и памятные сувениры с символикой местной администрации, сообщили в Каховском муниципальном округе.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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