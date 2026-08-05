Шестому энергоблоку НВАЭС исполнилось 10 лет

5 августа 2016 года состоялся запуск шестого энергоблока Нововоронежской АЭС, который сегодня вырабатывает 92% всей энергии в Воронежской области. Он стал первым в мире энергоблоком из поколения «3+» и явился образцом для аналогичных сооружений в других странах.