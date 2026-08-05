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Шестому энергоблоку НВАЭС исполнилось 10 лет

Он обеспечивает энергией до 92% Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

5 августа 2016 года состоялся запуск шестого энергоблока Нововоронежской АЭС, который сегодня вырабатывает 92% всей энергии в Воронежской области. Он стал первым в мире энергоблоком из поколения «3+» и явился образцом для аналогичных сооружений в других странах.

Губернатор области Александр Гусев поздравил с юбилеем работников Нововоронежской АЭС, поблагодарил их за чрезвычайно важный труд и напряженную круглосуточную вахту ради благополучия Отечества.

— Выражаю глубокую признательность генеральному директору Госкорпорации «Росатом» Алексею Евгеньевичу Лихачёву и руководству Концерна «Росэнергоатом» за деятельную поддержку развития Воронежской области, в том числе за воплощение крупных социальных проектов. Наше взаимодействие считаю одним из лучших примеров отношений органов власти и большого производства, — сказал глава региона.