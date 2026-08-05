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Художник Забуга — о пожаре в переулке Грибоедова: «В этой студии я работал 30 лет»

По словам художника, все его работы удалось оперативно спасти.

Студия калининградского художника Евгения Забуги, которая находилась в пострадавшей от пожара вилле довоенной постройки (пер. Грибоедова, дом № 1), частично пострадала, но не выгорела. Об этом и о возможных причинах ЧП «Новому Калининграду» сообщил сам Евгений Забуга.

«Моя квартира пострадала не очень сильно. У меня только пострадала кухня. Я даже подумал, что если друзья помогут, я продолжу там работать (у меня студия там). Это моя жизнь, моё пространство, я уже 30 лет там. Наверное, не все люди это понимают, но у меня другого такого места нет», — сообщил художник.

На момент возгорания, как сообщил Забуга, его не было на месте.

«Если б я там был, такого бы не случилось. У меня и огнетушитель есть, — добавил он. — Я ушел буквально за час до начала пожара. И я бы вызвал пожарных быстрее, чем моя соседка-пенсионерка с первого этажа. Она мне позвонила уже через где-то через час, после того, как всё это случилось. Я думаю, сильнее всего пострадала кровля. Стропила на две трети сгорели, но они при этом держат крышу. Крыша-то лёгкая из этой псевдочерепицы железной. Спрашивал у пожарных, они говорят, что перекрытия нормальные, огнём не повреждены. Но по стенке точно будет течь, там с левой стороны желоб надо восстанавливать».

Забуга рассказал, что после распространения по соцсетям новости о пожаре, на него вышли несколько калининградцев, которые предложили свою помощь.

«В четверг ко мне обещали прийти разные люди, знакомые и незнакомые, они помогут уборку сделать, — продолжил художник. — Но ремонт, видимо, опять надо в доме делать. Причём это надо делать не в пожарном порядке, но с оглядкой на то, что впереди осень. Нам надо уже думать, чтобы работы какие-то начинать, хотя бы в конце августа».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».

Что касается очага, то как считает Забуга, он был между вторым и третьим этажом.

«У меня комиссия уже была. Я ей две свои версии озвучил. Одна версия у меня, что электропроводку могло замкнуть, скрытую подвесным потолком из гипсокартона. Там, где светильники врезаны. А вторая — тут дети все время играют. Над студией мальчишка с родителями живет, и к нему ребята часто забегают. Возможно, могли из шалости что-то сделать. В общем, квартира надо мной выгорела дотла, и весь чердак выгорел. Да, меня залили прилично, но уже подсыхает», — уточнил художник.

Евгений Забуга отметил, что у него и соседей в планах «провести какую-то акцию по сбору средств». Также он рассказал, что все картины действительно спасли пожарные.

«Много людей уже откликнулось. А вообще я очень благодарен пожарным. Они такие молодцы! Когда я прибежал, объяснил им ситуацию, что у меня там около 200 картин и рисунков. Они меня на полном серьёзе спросили, где, как и что, потом с прожекторами своими зашли и вынесли буквально за полчаса все картины. Очень аккуратно. Сосед напротив предложил сложить все работы ему в теплицу, она как раз пустая стоит. Мне теперь надо где-то найти микроавтобус, и я из теплицы их увезу куда-нибудь. Когда все отремонтируем, назад верну», — заключил он.

Напомним, что ранее гендиректор Фонда капремонта сообщил «Новому Калининграду», что профинансировать восстановление исторического здания в переулке Грибоедова можно при введении режима ЧС.

«Восстановление объекта — это вопрос финансирования, — заявил Малюгин. — Не знаю, какие будут приняты мероприятия администрацией. Будут ли они признавать чрезвычайную ситуацию, я не знаю, но под это можно запросить деньги. Может, на этот объект будет иное финансирование выделяться в рамках областного бюджета».

Напомним, сообщение о пожаре поступило вечером 3 августа. В доме, являющемся объектом культурного наследия местного значения, загорелась кровля с мансардой. Из здания были эвакуированы 24 человека, в том числе шестеро детей. По данным МЧС, погибших и пострадавших не было, зато спасателям удалось во время тушения пожара вынести около 200 картин.

Все произведения искусства были переданы владельцу, а пожар был полностью ликвидирован в 01:10. По данным ведомства, огонь уничтожил металлочерепичную кровлю сложной планировки на площади 120 квадратных метров. На мансардном этаже полностью сгорела двухкомнатная квартира площадью 40 кв. м, остальные помещения оказались закопчены.

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