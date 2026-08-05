Художник Забуга — о пожаре в переулке Грибоедова: «В этой студии я работал 30 лет»

«Если б я там был, такого бы не случилось. У меня и огнетушитель есть, — добавил он. — Я ушел буквально за час до начала пожара. И я бы вызвал пожарных быстрее, чем моя соседка-пенсионерка с первого этажа. Она мне позвонила уже через где-то через час, после того, как всё это случилось. Я думаю, сильнее всего пострадала кровля. Стропила на две трети сгорели, но они при этом держат крышу. Крыша-то лёгкая из этой псевдочерепицы железной. Спрашивал у пожарных, они говорят, что перекрытия нормальные, огнём не повреждены. Но по стенке точно будет течь, там с левой стороны желоб надо восстанавливать».