Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара до +40 градусов придет в Ростовскую область

Экстремальная жара ожидаестя на Дону, жителей региона просят быть осторожными.

Источник: Комсомольская правда

Жара до +40 градусов ожидается в Ростовской области 6, 7 и 8 августа. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жителей Дона просят не оставаться долго на солнце. Лучше выбирать места, где есть тень. Также в жару следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Необходимо быть осторожными с огнем. Нельзя разводить костры и выжигать сухую растительность.

Добавим, по информации Ростовского гидрометцентра, ночью 6 августа местами по северу области возможен кратковременный дождь, при этом день пройдет без осадков. Дождей также не должно быть 7 и 8 августа.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше