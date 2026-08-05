В Италии обнаружили ритуальный колодец с останками. Ему больше 2500 лет

В ходе раскопок древнего этрусского города Кайнуа, недалеко от Болоньи (Италия), археологи из Болонского университета обнаружили ритуальный колодец, сообщили в пресс-службе учреждения.
На дне сооружения исследователи нашли две необыкновенные женские бронзовые статуэтки и редкую бронзовую пластину. Они сохранили свой первоначальный блестящий цвет, уточнила руководитель экспедиции Элизабетта Гови.
Ученые считают, что статуэтки выступали в качестве подношения богам во время обряда закладки колодца, который проходил между концом VI и первыми десятилетиями V века до н.э. Этот временной промежуток совпадает с основанием города Кайнуа.
Археологи также обнаружили два человеческих скелета. Специалисты считают, что они стали частью обряда ритуального закрытия сооружения, когда оно перестало функционировать. Однако пока эксперты не привели подробностей ритуала.
Находки ученых внутри древнего колодца.
(Фото: Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)).
На основании находок исследователи сделали предположение, что колодец, скорее всего, использовался не только для добычи воды. Он также имел ритуальное значение, связанное с основанием города и культом воды.
Колодец расположен в священном районе города Кайнуа. Ранее археологи нашли в нем два монументальных храма. Согласно этрусским надписям, это святилища пары верховных богов: Тиния (соответствует Зевсу в греческой мифологии и Юпитеру — в римской) и его супруги Уни (Гера/Юнона), а также Вейи, богине земли и плодородия (Деметра/Церера).
Мраморный бюст Венеры.
В Испании на популярном туристическом пляже Аликанте в Альмадрабе нашли мраморный бюст Венеры, возраст которого составляет 2 тыс. лет. Фрагмент скульптуры из белого мрамора сохранился практически в идеальном состоянии, за исключением небольшого повреждения носа. Рабочие, которые вели работы по восстановлению местных объектов, приняли находку за обычный кусок мрамора.
Муниципальный совет Аликанте датировал артефакт периодом Высокой Римской империи, описав бюст как «римскую голову, отличающуюся высоким художественным качеством и находящуюся в отличном состоянии сохранности».
В настоящее время артефакт проходит дальнейшие исследования для подтверждения подлинности.
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