В Италии обнаружили ритуальный колодец с останками. Ему больше 2500 лет

Колодец расположен в священном районе города Кайнуа. Ранее археологи нашли в нем два монументальных храма. Согласно этрусским надписям, это святилища пары верховных богов: Тиния (соответствует Зевсу в греческой мифологии и Юпитеру — в римской) и его супруги Уни (Гера/Юнона), а также Вейи, богине земли и плодородия (Деметра/Церера).