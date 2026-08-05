Субсидии на реабилитацию наркозависимых в Ростовской области увеличили на 70%

По данным правительства Ростовской области, в регионе в течение последних трех лет ежегодно сокращается число состоящих на учете наркопотребителей — на 1,5−3%. Одновременно уменьшается количество острых отравлений наркотическими веществами. В 2025 году правоохранительные органы также зафиксировали снижение числа наркопреступлений на 16% при одновременном увеличении объема изъятых из незаконного оборота наркотиков до 2 т.