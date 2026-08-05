СГК показала, как идет замещение старейшего объекта энергетики Красноярска

Генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский: «Замещение потребителей котельной ЭВРЗ — логичное продолжение системных шагов по улучшению качества окружающей среды в городах Красноярского края, где Компания отвечает за тепло в домах жителей и жизненно важных учреждениях. Замещение нагрузки 37 устаревших котельных в краевом центре потребовало слаженного труда энергетиков, проектировщиков, специалистов по теплосетям. С 2020 года в Красноярске мы обновили свыше 300 километров сетей, в первую очередь тех, по которым тепло идет к потребителям устаревших котельных. В этом году обновим еще 55 километров. Параллельно модернизировали генерирующие мощности, ввели в эксплуатацию второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3, укрепив энергетический баланс столицы края в том числе и для замещения котельных. Сейчас полученный опыт и наработанные высокотехнологические решения мы активно применяем в замещении неэкологичных котельных в Минусинске и Канске».