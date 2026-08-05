СГК показала, как идет замещение старейшего объекта энергетики Красноярска

Ход работ по переводу потребителей котельной ЭВРЗ на мощности Красноярской ТЭЦ-2 оценил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Проект, реализуемый Сибирской генерирующей компанией, позволит снизить выбросы в центре Красноярска почти на 500 тонн.
Переключение нагрузки котельной АО «КрЭВРЗ» на мощности Красноярской ТЭЦ-2 — один из ключевых экологических проектов компании в 2026 году в краевом центре. Котельная была построена в 1930-е для нужд предприятия, однако впоследствии её тепло стало использоваться для жилых домов и социальных учреждений. По мере развития Красноярска устаревший объект энергетики с трубой высотой 120 метров оказался в самом центре жилой застройки.
Сегодня котельная электровагоноремонтного завода обеспечивает теплом 97 объектов, в том числе 8 социальных учреждений и 34 многоквартирных дома. Прошлой зимой помимо вопросов экологии остро встала проблема надежности этого теплоисточника. Из-за ситуации с отказом устаревшего оборудования в январские морозы у многих потребителей котельной в квартирах упала температура. По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина специалисты СГК приняли тогда участие в ремонте оборудования.
Схема теплоснабжения Красноярска предписывает перевод потребителей одного из старейших предприятий теплоэнергетики на мощности Красноярской ТЭЦ-2. Это позволит не только обеспечить надежное и качественное теплоснабжение для десятков жилых домов и учреждений, но и существенно улучшит экологию Красноярска — снизит выбросы на 483 тонны. Это сопоставимо примерно с 8 железнодорожными вагонами вредных веществ, от которых Красноярск избавляет переключение нагрузки котельной АО «КрЭВРЗ».
Мероприятия по замещению потребителей предприятия стартовали весной этого года. Сегодня ход работ оценил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский обозначил фронт работ и объем проделанного.
В активной фазе — строительство центрального теплового пункта мощностью 47,1 Гкал/ч. Он призван привести температуру и давление теплоносителя от ТЭЦ-2 к параметрам потребителей ЭВРЗ. В настоящий момент специалисты уже смонтировали плиты пола и фундаменты насосов ЦТП, возвели каркас здания. Для прокладки теплосетей до ЦТП монтируется тепловая камера. Позже будет уложено 75 метров трубопровода диаметром 400 мм.
Часть работ уже близки к финишу. Для успешного переключения потребителей котельной ЭВРЗ на мощности современной станции потребовалось реконструировать правобережную насосную станцию (ПНС-23) — модернизировать 3 существующих насоса и установить 3 новых. Это позволяет направить дополнительные мощности из контура ТЭЦ-1 в контур ТЭЦ-2. Новые насосы на обратной линии и частотные преобразователи на насосах «прямой» линии уже установлены. Обвязка насосного оборудования выполнена на 85%, реконструкция коллекторов — на 90%.
Впереди у специалистов — монтаж связей, балок, покрытий на ЦТП, а также монтаж трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и силового электрооборудования.
Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин: «Замещение котельной ЭВРЗ для нас — это долгожданное мероприятие. Труба находится в центре города. Ее закрытие было для нас идеей фикс. И вот сегодня мы фиксируем: найдено сложное техническое решение. И мы находимся на финишной прямой. Из 600 тонн, который выбрасывает источник, 483 тонны будут сняты. Потребители будут переведены на эффективный теплоисточник СГК. Снижение остальных выбросов будет прорабатываться с собственником ЭВРЗ отдельно. Предприятию нужен пар. Будем решать вопрос по организации эффективной парогенерации на этой площадке».
Отметим, дорожная карта переключения нагрузки котельной АО «КрЭВРЗ» на мощности Красноярской ТЭЦ-2 предусматривала завершение проекта до конца 2026 года. Однако СГК взяла обязательства обеспечить теплом потребителей от современной ТЭЦ уже к началу предстоящего отопительного сезона.
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске замещено 37 неэффективных котельных. С учетом глубокой экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1, где построена новая труба высотой 275 метров и установлены 15 электрофильтров, вывод из эксплуатации старых котельных привел к снижению выбросов в краевом центре на 9 300 тонн.
Генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский: «Замещение потребителей котельной ЭВРЗ — логичное продолжение системных шагов по улучшению качества окружающей среды в городах Красноярского края, где Компания отвечает за тепло в домах жителей и жизненно важных учреждениях. Замещение нагрузки 37 устаревших котельных в краевом центре потребовало слаженного труда энергетиков, проектировщиков, специалистов по теплосетям. С 2020 года в Красноярске мы обновили свыше 300 километров сетей, в первую очередь тех, по которым тепло идет к потребителям устаревших котельных. В этом году обновим еще 55 километров. Параллельно модернизировали генерирующие мощности, ввели в эксплуатацию второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3, укрепив энергетический баланс столицы края в том числе и для замещения котельных. Сейчас полученный опыт и наработанные высокотехнологические решения мы активно применяем в замещении неэкологичных котельных в Минусинске и Канске».
Так, в Минусинске совместно с администрацией города СГК модернизирует систему теплоснабжения в микрорайоне Технического узла связи (ТУСМ). В рамках федерального проекта «Чистый воздух» к замещению планируется 4 устаревших котельных («ДРСУ‑10», «Горводоканал», «ТУСМ-4» и МБУ «Коммунальщик»). Проект предполагает прокладку в микрорайон ТУСМ теплосети от Минусинской ТЭЦ длиной 3 км. СГК обеспечила финансирование, организацию проектно-изыскательских работ и разработку проекта, а муниципалитет, в свою очередь, берет на себя обязательства по строительству и реализации проекта. Закрытие котельных обеспечит снижение выбросов в атмосферу Минусинска более чем на 300 тонн.
В Канске с 2020 года СГК заместила 12 устаревших котельных с переводом потребителей на Канскую ТЭЦ и современные теплоисточники, что привело к снижению выбросов на 1 500 тонн. В 2026 году Сибирская генерирующая компания приступила к модернизации еще 2 котельных Канска — № 13 «Пятый военный городок» и № 3 «ПТУ».