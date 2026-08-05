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Уборочная кампания началась в Нижнем Новгороде

Благодаря присоединенному Кстовскому району аграрии города предстоит убрать почти 11,5 тысячи гектаров полей.

В Нижнем Новгороде стартовала уборочная кампания. В первый день работ в поля вышли три хозяйства, а в ближайшее время к ним присоединятся и остальные предприятия. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Всего в текущем сезоне местным аграриям предстоит убрать почти 11,5 тысячи гектаров земель. Основной объём пришёлся на озимую пшеницу — ею засеяно более 6 тысяч гектаров. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия соберут урожай ячменя, овса, гороха и кукурузы.

Глава города отметил, что Нижний Новгород обладает всеми необходимыми мощностями и площадями для своевременной сушки, очистки, оперативной логистики и хранения полученной продукции.

Ранее уборочная кампания стартовала в Нижегородской области.