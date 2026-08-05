«Лукойл» запросил изучение участка недр Надежда в Калининградской области

«В данный момент заявка компании “Лукойл-Калининградморнефть” на геологическое изучение участка недр Надежда (Калининградская область) находится на рассмотрении. Процедура её рассмотрения с участием заинтересованных федеральных и региональных ведомств может занять до месяца. В случае поддержки всеми участниками Минприроды России предоставит материалы на рассмотрение в правительство РФ», — сообщили в министерстве.