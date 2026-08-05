«Лукойл» запросил изучение участка недр Надежда в Калининградской области

Компания «Лукойл-Калининградморнефть» подала заявку на геологическое изучение участка недр Надежда на Балтике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды России.
«В данный момент заявка компании “Лукойл-Калининградморнефть” на геологическое изучение участка недр Надежда (Калининградская область) находится на рассмотрении. Процедура её рассмотрения с участием заинтересованных федеральных и региональных ведомств может занять до месяца. В случае поддержки всеми участниками Минприроды России предоставит материалы на рассмотрение в правительство РФ», — сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что Надежда включена в специальный перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без проведения аукционов. Список, как и решения по заявкам, утверждает правительство.
Отметим, что Надежда находится в границах 12-мильной зоны (территориальное море) в Калининградской области. Ранее «Лукойл» уже подавал заявки на получение этого участка.