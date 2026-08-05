Число подростков с наркозависимостью в Ростовской области сократилось на 10%

По итогам 2025 года под диспансерным наблюдением в Ростовской области находились 184 несовершеннолетних с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Это на 10,2% меньше, чем годом ранее, когда под наблюдением состояли 205 подростков. В 2023 году их число достигало 257. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».