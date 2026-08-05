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Красноярский школьник передал бойцам свой 3D-принтер для печати деталей для дронов

Ученик красноярского лицея № 2 Игнат Голышев отдал свой 3D-принтер подразделению БПЛА.

Ученик красноярского лицея № 2 Игнат Голышев отдал свой 3D-принтер подразделению БПЛА, сообщает «Сибирский характер». На нем бойцы смогут печатать детали для беспилотников.

Год назад школьник уже передал военным свой квадрокоптер. На этот раз к посылке он приложил письмо с теплыми пожеланиями.

Семья Игната регулярно помогает бойцам — передает в гуманитарный центр газовые баллоны и другие нужные вещи.

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