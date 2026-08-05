Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская полиция провела рейд по выявлению нарушений в миграции

15 иностранцев выдворят из России за нарушение законодательства. Сотрудники подразделения по вопросам миграции регионального управления МВД по Воронежской области совместно с бойцами Росгвардии организовали операцию, направленную на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства. В течение минувшей недели представители ведомства посетили объекты розничной торговли и заведения общественного питания в Воронеже, где, по имеющимся данным, активно задействуются рабочие из числа иностранных граждан.

15 иностранцев выдворят из России за нарушение законодательства.

Сотрудники подразделения по вопросам миграции регионального управления МВД по Воронежской области совместно с бойцами Росгвардии организовали операцию, направленную на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства. В течение минувшей недели представители ведомства посетили объекты розничной торговли и заведения общественного питания в Воронеже, где, по имеющимся данным, активно задействуются рабочие из числа иностранных граждан.

В рамках проведённых мероприятий сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 170 иностранцев. Для уточнения персональных данных и подтверждения правомерности нахождения на территории России 22 человека были доставлены в территориальные отделы внутренних дел.

По завершении операции было оформлено 37 протоколов об административных правонарушениях. Из них.

20 составлены по факту нелегального осуществления трудовой деятельности (часть 1 статьи 18.10 КоАП РФ), 17 — за несоблюдение правил пребывания в стране (статья 18.8 КоАП РФ);для 15 иностранцев вынесены постановления о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Кроме того, в настоящее время проводятся проверочные действия в отношении работодателей, которые привлекали мигрантов к работе с нарушениями действующего законодательства.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше