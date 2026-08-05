Воронежская полиция провела рейд по выявлению нарушений в миграции

15 иностранцев выдворят из России за нарушение законодательства. Сотрудники подразделения по вопросам миграции регионального управления МВД по Воронежской области совместно с бойцами Росгвардии организовали операцию, направленную на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства. В течение минувшей недели представители ведомства посетили объекты розничной торговли и заведения общественного питания в Воронеже, где, по имеющимся данным, активно задействуются рабочие из числа иностранных граждан.