Воронежская полиция провела рейд по выявлению нарушений в миграции

15 иностранцев выдворят из России за нарушение законодательства.
Сотрудники подразделения по вопросам миграции регионального управления МВД по Воронежской области совместно с бойцами Росгвардии организовали операцию, направленную на выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства. В течение минувшей недели представители ведомства посетили объекты розничной торговли и заведения общественного питания в Воронеже, где, по имеющимся данным, активно задействуются рабочие из числа иностранных граждан.
В рамках проведённых мероприятий сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 170 иностранцев. Для уточнения персональных данных и подтверждения правомерности нахождения на территории России 22 человека были доставлены в территориальные отделы внутренних дел.
По завершении операции было оформлено 37 протоколов об административных правонарушениях. Из них.
20 составлены по факту нелегального осуществления трудовой деятельности (часть 1 статьи 18.10 КоАП РФ), 17 — за несоблюдение правил пребывания в стране (статья 18.8 КоАП РФ);для 15 иностранцев вынесены постановления о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.
Кроме того, в настоящее время проводятся проверочные действия в отношении работодателей, которые привлекали мигрантов к работе с нарушениями действующего законодательства.