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На дне 260 тыс. кубов ила: в Волгоградской области спасают Медведицу

Расчистка реки растянется на несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

15 километров одной из крупнейших рек на территории Волгоградской области продолжают расчищать по нацппроекту. Как сообщает облкомприроды, с конца 2025 года уже более четверти от общего объема подрядчик выполнил. Плавучий земснаряд проходит по реке Медведице и поднимает донные отложения. На дне, по оценкам, более 260 тыс. кубометров ила и песка.

Подрядчик готовится подключить второй земснаряд. Помимо донных отложений, русло реки очищают от мусора, погибших деревьев. Расчищают Медведицу на территории двух районов Волгоградской области — в Руднянском и Жирновском. Деньги выделяют в рамках федерального проекта «Вода России». Расчистка необходима для улучшения качества жизни людей, качественных характеристик воды в реке и восстановления биоразнообразия водоема.

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