На дне 260 тыс. кубов ила: в Волгоградской области спасают Медведицу

15 километров одной из крупнейших рек на территории Волгоградской области продолжают расчищать по нацппроекту. Как сообщает облкомприроды, с конца 2025 года уже более четверти от общего объема подрядчик выполнил. Плавучий земснаряд проходит по реке Медведице и поднимает донные отложения. На дне, по оценкам, более 260 тыс. кубометров ила и песка.