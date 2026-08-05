«Мы старались соблюсти абсолютный перфекционизм»: вышел клип рэпера Антохи МС, снятый на маяке в Заливино

Состоялась премьера клипа, который российский рэпер Антоха МС снял на маяке в Заливино. Ролик на песню «Музыка поможет» уже можно посмотреть в соцсетях. Подробности «Клопс» рассказали представители фестиваля «Кантата».
Калининградский продакшн.
Съёмки прошли в начале июня. В Калининграде тогда лили дожди, но кинематографистам повезло: именно в нужный день на побережье светило солнце.
«Выбор маяка Риндерорта в качестве локации для клипа — это не просто живописный фон, а символичное решение, подчёркивающее роль маяка как одного из знаковых символов Калининградской области — территории богатейшего наследия», — рассказали представители «Кантаты».
Создатели клипа подчёркивают: маяк — это ориентир, указывающий путь к свету, к процветанию и возрождению.
Сам музыкант в соцсетях поблагодарил команду фестиваля, а также смотрительницу маяка — «за тёплый приём». Он также подчеркнул, что в съёмках принял участие Калининградский симфонический оркестр. Режиссёром и оператором-постановщиком выступил Виктор Гуров, продюсером — Анастасия Манжос.
«Особенно важно, что клип снимала полностью калининградская команда, локальный продакшн. Мы старались соблюсти абсолютный перфекционизм, стремясь к визуальному минимализму, чем-то напоминающий стиль Уэса Андерсона», — отметили в пресс-службе «Кантаты».
Три клипа.
Антоха МС снял в Калининградской области три клипа. «Музыка поможет» вышел 4 августа, а «Всё просто» — 22 июня. За полтора месяца он уже успел стать хитом в соцсетях.
Название третьего клипа, снятого в Калининградской области, создатели пока не раскрывают. Планируется, что зрители увидят его осенью.
Прошлым летом состоялась премьера клипа, который экс-солист группы Oomph! снял в Калининградской области.