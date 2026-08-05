Новые функции появились у более чем 20 «жизненных ситуаций» на «Госуслугах»

Расширены и возможности сервисов социальной поддержки. Люди с инвалидностью и многодетные семьи теперь могут подтверждать свой статус с помощью QR-кода для получения льгот и скидок. Кроме того, сведения о сертификатах на технические средства реабилитации доступны в личном кабинете пользователя.