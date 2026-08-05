Новые функции появились у более чем 20 «жизненных ситуаций» на «Госуслугах»

Более 20 сервисов «жизненные ситуации» на портале «Госуслуги» были дополнены новыми цифровыми функциями в первом полугодии. Портал развивается по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в аппарате правительства.
«Мы последовательно развиваем сервисы “жизненные ситуации” на “Госуслугах”. Они позволяют получить комплекс государственных услуг по одному запросу без необходимости посещать ведомства. За первое полугодие 2026 года новыми функциями дополнены более 20 “жизненных ситуаций”, в том числе для оформления сделок с недвижимостью, поступления в вуз и получения мер социальной поддержки», — отметил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
Так, при оформлении недвижимости пользователи теперь могут зарегистрировать права на имущество, получить электронное свидетельство о праве на наследство и воспользоваться цифровыми сервисами при оформлении наследства. Кроме того, в пилотном режиме тестируется возможность получения наследуемых денежных средств в цифровом формате.
Новыми инструментами пополнился и сервис для поступающих в образовательные организации. Абитуриентам стали доступны удобный поиск по конкурсным спискам, информация о целевых квотах, прогноз шансов поступления на бюджетные места, сведения о наличии общежитий и востребованных профессиях.
Продолжается развитие цифровых медицинских сервисов. В пилотных регионах — Чувашской Республике и Тюменской области — через «Госуслуги» уже можно получить электронные медицинские справки, включая сертификат о профилактических прививках и медицинское заключение для занятий физической культурой.
Расширены и возможности сервисов социальной поддержки. Люди с инвалидностью и многодетные семьи теперь могут подтверждать свой статус с помощью QR-кода для получения льгот и скидок. Кроме того, сведения о сертификатах на технические средства реабилитации доступны в личном кабинете пользователя.
В жизненной ситуации «Выход на пенсию по старости» появилась возможность подать единое заявление на оформление страховой пенсии и выбрать удобный способ ее доставки. Также внедрены автоматическое назначение страховой пенсии по старости и интерактивный пенсионный калькулятор.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.