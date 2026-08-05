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С начала года воронежцы подали в Росреестр 177 тысяч заявлений для оформления недвижимости

Количество заявлений в электронном виде составило 126 893.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня строителя, который в этом году отмечается 9 августа, в Управлении Росреестра по Воронежской области подвели промежуточные итоги работы за первое полугодие 2026 года.

С января по июль включительно в ведомство поступило около 177 тысяч заявлений на совершение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости. Из них:

— на регистрацию прав — 140 054;

— на кадастровый учет — 26 935;

— на единую процедуру (кадастровый учет и регистрацию прав) — 10 236.

Количество заявлений в электронном виде составило 126 893.

По результатам рассмотрения документов общее количество объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, превысило 25 тысяч. Среди них:

— земельных участков — 9 350;

— зданий — 4 787 (из них 34 многоквартирных дома);

— помещений — 8 332 (из них 6 990 жилых);

— сооружений — 1 917;

— машино-мест — 910.

Количество зарегистрированных вещных прав составило почти 121,4 тысячи, в том числе в отношении объектов:

— земельных участков — 46 515;

— зданий — 23 124;

— помещений — 47 466;

— сооружений — 2 740;

— машино-мест — 1 542.

— Всё больше граждан выбирают электронные сервисы: за первое полугодие 2026 года через цифровые каналы подано почти 127 тысяч заявлений, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (119,6 тысяч). Это свидетельствует о доверии людей к современным форматам взаимодействия и удобству государственных услуг в электронном виде. Будем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы сделать процесс оформления недвижимости максимально доступным и комфортным для каждого жителя Воронежской области, — прокомментировала исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Наталья Великосельская.