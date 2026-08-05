С начала года воронежцы подали в Росреестр 177 тысяч заявлений для оформления недвижимости

— Всё больше граждан выбирают электронные сервисы: за первое полугодие 2026 года через цифровые каналы подано почти 127 тысяч заявлений, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (119,6 тысяч). Это свидетельствует о доверии людей к современным форматам взаимодействия и удобству государственных услуг в электронном виде. Будем и дальше развивать цифровые сервисы, чтобы сделать процесс оформления недвижимости максимально доступным и комфортным для каждого жителя Воронежской области, — прокомментировала исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Наталья Великосельская.