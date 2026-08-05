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В Красноярском крае совершил вынужденную посадку гидросамолет

В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет обстоятельства вынужденной посадки гидросамолета на аэродром Подкаменная Тунгуска.

В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет обстоятельства вынужденной посадки гидросамолета на аэродром Подкаменная Тунгуска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что воздушное судно JAWS совершило посадку на аэродроме около 14:00 сегодня, 5 августа.

«На борту находился пилот и 2 пассажира, в результате указанного события пострадавших нет. Обстоятельства выясняются. Прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов», — рассказали в пресс-службе.