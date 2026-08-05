В Николаевске-на-Амуре появился четырёхметровый кит — символ города у моря

В Хабаровском крае, в Николаевске-на-Амуре появился новый арт-объект — четырёхметровая скульптура кита из нержавеющей стали, сообщает администрация Николаевского района.
Объёмная фигура с зеркальной полировкой установлена рядом с центром культурного развития. Внешняя оболочка создаёт образ морского гиганта, а внутренний металлический каркас обеспечивает прочность и устойчивость конструкции.
Новый объект появился в рамках соглашения о социальном партнёрстве, заключённого в 2025 году на Восточном экономическом форуме между администрацией Николаевского района и горнодобывающей группой.
Кит длиной 4 метра пока получил временное место размещения. В администрации района отмечают, что окончательная локация арт-объекта ещё определяется — в будущем скульптура может быть перенесена.
Для Николаевска-на-Амуре, который связывают с морской природой и маршрутами на Шантарские острова, образ кита становится ещё одним символом северной территории. Через город проходят туристические маршруты, а местный аэропорт обеспечивает сообщение с отдалёнными районами Хабаровского края.
Кто стал автором идеи и разработчиком скульптуры, пока официально не сообщается.