В Николаевске-на-Амуре появился четырёхметровый кит — символ города у моря

Для Николаевска-на-Амуре, который связывают с морской природой и маршрутами на Шантарские острова, образ кита становится ещё одним символом северной территории. Через город проходят туристические маршруты, а местный аэропорт обеспечивает сообщение с отдалёнными районами Хабаровского края.