Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белой Калитве ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Белой Калитве. Объект располагался на территории одного из садоводческих товариществ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Белой Калитве. Объект располагался на территории одного из садоводческих товариществ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли более 40 кг наркосодержащих веществ, лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, химические вещества и прекурсоры.

Уголовное дело возбуждено в отношении троих участников преступной группы по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Троим задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности группы, продолжаются.