В Белой Калитве ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в Белой Калитве. Объект располагался на территории одного из садоводческих товариществ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.