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20-летний парень жестоко избил двух мужчин в Балтрайоне

Пострадавшие с переломами конечностей, рваными ранами и ушибами были госпитализированы.

В Калининграде 20-летний парень жестоко избил случайных прохожих на улице Машиностроительной. Молодой человек стал фигурантом сразу двух уголовных дел, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошел ночью во дворе жилого дома, где и случилась словесная перепалка, переросшая в драку. С переломами конечностей, рваными ранами и ушибами 36-летний горожанин и его 41-летний приятель были госпитализированы.

Подозреваемый задержан, ведется проверка.

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