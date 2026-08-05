Как Пегас. Посмотрите, как лошадь эвакуировали на вертолете в США

Во время прохождения 160-км трассы во время чемпионата Tevis Cup в многодневном забеге в горах Сьерра-Невада (Калифорния) 1 августа всадник упал с лошади, а само животное скрылось в труднодоступном месте на высоте около 2 км. Наездника нашли довольно быстро, а лошадь скрылась.