Как Пегас. Посмотрите, как лошадь эвакуировали на вертолете в США

В США во время соревнований по конным пробегам пришлось вертолетом эвакуировать лошадь. Животное застряло в труднодоступной местности во время длительной гонки на выносливость, сообщает издание Need To Know.
Во время прохождения 160-км трассы во время чемпионата Tevis Cup в многодневном забеге в горах Сьерра-Невада (Калифорния) 1 августа всадник упал с лошади, а само животное скрылось в труднодоступном месте на высоте около 2 км. Наездника нашли довольно быстро, а лошадь скрылась.
Спасатели более двух часов отчаянно пытались обнаружить животное, используя GPS-маяк, прикрепленный к седлу для отслеживания передвижений. Трудности в поисках создавали крутой рельеф местности и жаркая погода.
Вскоре команда по спасению животных запросила поддержку с воздуха, и в отдаленный район направили вертолетную группу управления шерифа округа Бьютт (Калифорния). Когда лошадь нашли, она была в удовлетворительном состоянии, однако после изнурительной прогулки у нее случилось обезвоживание.
Спасателям предстояло придумать, как вытащить огромное животное из дикой местности. Ветеринары осмотрели лошадь, после чего ее ввели в состояние седации и закрепили в большом подъемнике для животных.
Лошадь доставили к водохранилищу Френч-Медоуз. На земле ожидала группа специалистов. После осмотра животное погрузили в прицеп для поездки домой.
Спасение жеребенка на Байконуре.
Ранее сотрудники МЧС сообщили о спасении жеребенка, увязшего в липкой трясине на Байконуре. Несчастное животное обнаружили на одном из проселочных участков у дороги. Маленький жеребенок отстал от табуна и по брюхо увяз в липкой грязи. Самостоятельные попытки выкарабкаться не увенчались успехом, трясина не отпускала его.
Сотрудники остановились и попытались помочь животному самостоятельно, однако оказалось, что без специального оборудования вытащить испуганного детеныша невозможно. На помощь пришел дежурный караул специальной пожарно-спасательной части. Животное в результате операции не пострадало, вскоре после извлечения из грязи жеребенок направился к своему табуну.
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