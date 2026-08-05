В Калининградской области расследуют смерть рабочего от удара током на песчаном карьере

По факту гибели рабочего на карьере в Гвардейском районе в посёлке Комсомольском возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 5 августа, сообщает региональная прокуратура.
По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 1 августа. Машинист дробильной установки выполнял сварочные работы. Из-за нарушения правил безопасности мужчина получил удар током, из-за чего скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ». Ход расследования находится на контроле прокуратуры района, отмечается в сообщении.
В посёлке Комсомольск Гвардейского района погиб 23-летний машинист дробильной установки.