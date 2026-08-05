В Октябрьском районе Красноярска в двух ДТП пострадали дети

В Красноярске сотрудники полка ДПС устанавливают обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий в Октябрьском районе, в которых пострадали дети. Оба ребенка были доставлены в медицинские учреждения. Первый инцидент произошел 2 августа на улице Елены Стасовой. По предварительной информации, 63-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда» двигалась по дворовой территории, когда из-за припаркованных машин на дорогу выбежал семилетний мальчик. Водитель не успела среагировать, и избежать наезда не удалось. Ребенка оперативно доставили в больницу. В Госавтоинспекции сообщили, что травмы оказались незначительными, его жизни ничего не угрожает. В отношении водителя возбуждено административное расследование. Еще одно ДТП произошло на улице Калинина. Автобус «Киа» под управлением 53-летнего водителя проехал на желтый сигнал светофора. В это время 10-летний мальчик пересекал регулируемый пешеходный переход на велосипеде, не спешившись. Водитель не смог вовремя остановить автобус и сбил ребенка, пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция напоминает водителям, что припаркованные автомобили и другие препятствия ограничивают обзор, поэтому во дворах необходимо снижать скорость до минимума. Велосипедисты перед пересечением пешеходного перехода обязаны спешиваться, а желтый сигнал светофора запрещает движение. Напомним, что в Красноярском крае начали строить еще один пункт весогабаритного контроля.