В поселке Омсукчан Магаданской области благоустроят общественную территорию

Общественное пространство, расположенное в районе улиц Ленина и Транспортной благоустроят в поселке Омсукчан Магаданской области, сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Готовность объекта составляет уже 45%. Специалисты ранее выполнили планировочные работы, установили бордюр и уложили брусчатку. Сейчас они занимаются обустройством подстилающих слоев для травмобезопасного покрытия. Для посетителей территорию планируют открыть к середине сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.