В Алтайском крае открыли новую поликлинику Смоленской районной больницы

Новую поликлинику Смоленской центральной районной больницы (ЦРБ) открыли в Алтайском крае, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Медучреждение построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Поликлиника рассчитана на прием до 210 пациентов в смену. В общей сложности там будут обслуживать более 20 тыс. человек.
«Несколько поколений специалистов здравоохранения и местных жителей считали это приоритетной задачей. По решению губернатора Алтайского края и в рамках национального проекта построили долгожданное медицинское учреждение. Ранее условия для оказания помощи и профилактической работы были недостаточными. Сегодня поликлиника вызывает уважение своими масштабами и современными условиями», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Лещенко, который на протяжении 13 лет ранее возглавлял Смоленскую ЦРБ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.