«Доставка!» Бандиты в маскировке напали на студента ради криптосбережений

18-летний студент техникума из Хабаровска открыл дверь собственной квартиры, надеясь получить доставку, а через несколько секунд уже лежал на полу под дулом пистолета, пока двое незваных гостей рыскали по комнатам в поисках криптокошелька. Молодые люди пришли грабить своего ровесника не наугад — они были уверены, что парень промышляет мошенничеством и хранит дома крупную сумму в цифровой валюте. Ошиблись — но квартиру обнесли всё равно.
Подробности криминальной трагикомедии выяснил hab.aif.ru.
Доставка, которую никто не заказывал.
В конце января нынешнего года в дверь квартиры на улице Павловича позвонили. На пороге стояли двое парней — одному 20 лет, второму 18. За плечами у одного из визитёров красовался брендированный рюкзак известного сервиса доставки еды — точь-в-точь такой же, с какими мотаются по городу настоящие курьеры. В руках у второго — коробка, довершавшая образ. Молодые люди явно готовились к визиту и знали, что сказать.
«Тебе подруга заказ собрала, открывай давай», — произнёс один из них, когда хозяин глянул в глазок.
Студент, ничуть не заподозрив подвоха, отпер замок. Секунда — и дверь с грохотом распахнулась уже не от вежливого толчка, а от сильного удара. Оба налётчика ввалились в коридор и без лишних предисловий пустили в ход кулаки.
Хотели «наказать».
Парня сбили с ног и несколько раз ударили в лицо, а когда он попытался подняться, один из гостей выхватил из-под куртки предмет, внешне неотличимый от боевого пистолета. Позже выяснится, что это был пневматический пистолет, а не огнестрел — но в полумраке прихожей и в ситуации, когда тебя только что избили, разница невелика.
«Где крипта? Веди к компу, быстро!» — потребовали налётчики, заталкивая хозяина в комнату.
Они свято верили, что студент хранит на криптокошельках крупную сумму. Откуда взялась эта уверенность, следствие до конца не установило, но мотив у нападавших был почти благородный — в их собственном понимании. Они считали парня мошенником и собирались не просто его обокрасть, а «наказать» — отобрать нечестно нажитое. Правда, когда системный блок был вскрыт, а файлы бегло просмотрены, никаких цифровых сокровищ внутри не обнаружилось.
Разочарование, впрочем, не помешало довести дело до конца. Налётчики методично обшарили квартиру и собрали всё ценное, что попалось под руку: собственно, системный блок, клавиатуру, серебряный браслет и двое часов. Общая сумма ущерба потянула на 172 тысячи рублей. Также грабители прихватили с собой беспроводные наушники, но позже выбросили их в подъезде чужого дома — испугались, что по технике их могут отследить.
Поймали по горячим следам.
Студент, едва захлопнулась дверь за незваными гостями, бросился к телефону. Звонок в дежурную часть отдела полиции № 3 поступил тем же вечером. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, и здесь сыграла та самая деталь, которую налётчики считали удачной маскировкой, — брендированный рюкзак. Потерпевший хорошо запомнил и описал его, и это описание быстро разошлось по ориентировкам.
Преступление раскрыли по горячим следам. Налётчиками оказались двое приятелей — 18 и 20 лет, оба местные, ранее лично с потерпевшим не знакомые. Никакой застарелой вражды, никакой общей истории — только чужая молва и желание лёгкой наживы под соусом «восстановления справедливости».
Обыски расставили всё по местам. Пневматический пистолет изъяли. Похищенное имущество — системный блок, клавиатуру, браслет, часы — нашли по домам у фигурантов и вернули владельцу. В отношении младшего из нападавших уголовное преследование в итоге приостановили. Старший, 20-летний, отправился под стражу на всё время следствия: теперь он знакомится с материалами дела уже в статусе обвиняемого.
«Прокуратура Индустриального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировала hab.aif.ru помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Анастасия Королёва.
Статья, по которой будут судить молодого человека — одна из самых суровых в имущественном блоке Уголовного кодекса: максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы. И это не потолок, до которого почти никогда не доходят, а вполне рабочий диапазон, особенно когда в деле фигурируют группа лиц, оружие — пусть и пневматическое, — и незаконное проникновение в жилище.