Бандиты в маскировке напали на студента ради криптосбережений

Парня сбили с ног и несколько раз ударили в лицо, а когда он попытался подняться, один из гостей выхватил из-под куртки предмет, внешне неотличимый от боевого пистолета. Позже выяснится, что это был пневматический пистолет, а не огнестрел — но в полумраке прихожей и в ситуации, когда тебя только что избили, разница невелика.