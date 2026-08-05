Здание торгового техникума в липецкой Лебедяни не смогли продать за 31 млн

Не состоялись торги по продаже имущественного комплекса в городе Лебедяни Липецкой области из-за отсутствия заявок. В лот входили земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м, два здания и два сооружения. Основной объект — двухэтажное здание торгового техникума площадью 1,3 тыс. кв. м — является памятником архитектуры регионального значения конца XVIII — начала XIX века. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 31,3 млн руб.