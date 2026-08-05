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Здание торгового техникума в липецкой Лебедяни не смогли продать за 31 млн

Не состоялись торги по продаже имущественного комплекса в городе Лебедяни Липецкой области из-за отсутствия заявок. В лот входили земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м, два здания и два сооружения. Основной объект — двухэтажное здание торгового техникума площадью 1,3 тыс. кв. м — является памятником архитектуры регионального значения конца XVIII — начала XIX века. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 31,3 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Не состоялись торги по продаже имущественного комплекса в городе Лебедяни Липецкой области из-за отсутствия заявок. В лот входили земельный участок площадью 5,6 тыс. кв. м, два здания и два сооружения. Основной объект — двухэтажное здание торгового техникума площадью 1,3 тыс. кв. м — является памятником архитектуры регионального значения конца XVIII — начала XIX века. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги». Начальная цена лота составляла 31,3 млн руб.

Также в состав лота были включены здание складов и гаражей (200,6 кв. м), ограждение протяженностью 93 м и уборная. Комплекс ранее пытались продать в январе 2026 года, но тогда торги тоже не состоялись из-за отсутствия заявок.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецке был признан несостоявшимся электронный аукцион по продаже имущественного комплекса бывшей поликлиники на улице Юношеской, 21А. Соответствующее решение комиссия приняла в связи с отсутствием заявок на участие. Начальная стоимость лота составляла 71,4 млн руб.