В Кургане детский сад № 138 отремонтировали на 60%

Сейчас подрядчик демонтирует веранды, занимается окраской фасада, оштукатуриванием стен в буфетных и санузлах на первом этаже, а также обустройством каркасных подвесных конструкций потолка. Специалисты уже приступил к установке дверных блоков в санузлах первого этажа. Вместе с тем специалисты практически завершили отделку помещений на втором этаже и электромонтажные работы.