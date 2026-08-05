В Кургане детский сад № 138 отремонтировали на 60%

Ремонт детского сада № 138 в Заозерном районе Кургана выполнили на 60%. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.
Сейчас подрядчик демонтирует веранды, занимается окраской фасада, оштукатуриванием стен в буфетных и санузлах на первом этаже, а также обустройством каркасных подвесных конструкций потолка. Специалисты уже приступил к установке дверных блоков в санузлах первого этажа. Вместе с тем специалисты практически завершили отделку помещений на втором этаже и электромонтажные работы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.