Малолетняя дочь бойца СВО из Красноярска получила право на денежные выплаты

Несмотря на то, что ребенок родился и живет в Красноярске, а также прикреплен к местной детской поликлинике, опекунам девочки длительное время не удавалось отстоять ее право на выплаты. Дело в том, что по закону одним из условий для получения денежных средств является постоянная регистрация на территории края. А у дочери погибшего участника СВО на тот момент была только временная — по месту пребывания.