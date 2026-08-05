Малолетняя дочь бойца СВО из Красноярска получила право на денежные выплаты

Прокуратура Красноярского края помогла дочери участника специальной военной операции получить положенные выплаты. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, отец ребенка заключил контракт с Минобороны в ноябре 2024 года и спустя месяц погиб на передовой. Девочке на тот момент не было и полутора лет.
Несмотря на то, что ребенок родился и живет в Красноярске, а также прикреплен к местной детской поликлинике, опекунам девочки длительное время не удавалось отстоять ее право на выплаты. Дело в том, что по закону одним из условий для получения денежных средств является постоянная регистрация на территории края. А у дочери погибшего участника СВО на тот момент была только временная — по месту пребывания.
Для того чтобы восстановить справедливость, прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания ребенка в регионе. Теперь девочка может ежемесячно получать выплату в размере 15 тыс. рублей, предусмотренную краевым законом.
«Прокуратура продолжит следить за тем, чтобы решение суда исполнили в полном объеме. Право на помощь государства не должно зависеть от штампа в паспорте, особенно когда речь идет о ребенке, потерявшем отца на СВО», — добавили в ведомстве.
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