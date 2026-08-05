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Малолетняя дочь бойца СВО из Красноярска получила право на денежные выплаты

Прокуратура Красноярского края помогла дочери участника специальной военной операции получить положенные выплаты.

Прокуратура Красноярского края помогла дочери участника специальной военной операции получить положенные выплаты. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, отец ребенка заключил контракт с Минобороны в ноябре 2024 года и спустя месяц погиб на передовой. Девочке на тот момент не было и полутора лет.

Несмотря на то, что ребенок родился и живет в Красноярске, а также прикреплен к местной детской поликлинике, опекунам девочки длительное время не удавалось отстоять ее право на выплаты. Дело в том, что по закону одним из условий для получения денежных средств является постоянная регистрация на территории края. А у дочери погибшего участника СВО на тот момент была только временная — по месту пребывания.

Для того чтобы восстановить справедливость, прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания ребенка в регионе. Теперь девочка может ежемесячно получать выплату в размере 15 тыс. рублей, предусмотренную краевым законом.

«Прокуратура продолжит следить за тем, чтобы решение суда исполнили в полном объеме. Право на помощь государства не должно зависеть от штампа в паспорте, особенно когда речь идет о ребенке, потерявшем отца на СВО», — добавили в ведомстве.

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