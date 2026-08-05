Большую часть доходов бюджета ТФОМС Дона обеспечили безвозмездные поступления

Согласно документу, налоговые и неналоговые доходы сформировали лишь 0,35% от общего объема поступлений (320,5 млн руб.). В их структуре выделяются доходы от платных услуг (30,8 млн руб.), штрафы и санкции (289,6 млн руб.) и доходы от реализации имущества (4,2 тыс. руб.).