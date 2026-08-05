В Нижнем Новгороде подвели итоги отбора исполнителей-участников фестиваля «Музыка балконов»

Напомним, что четвертый сезон фестиваля «Музыка балконов» (6+) проходит с 20 июня по 30 августа. В рамках фестиваля запланированы 27 концертов, причем не только в Нижнем Новгороде и городах Нижегородской области, но и в других регионах. Концерты уже состоялись в Городце, Чкаловске, Арзамасе, Большом Болдине, а также в Иркутске, Плесе, Вологде и Владикавказе, а также на площадке парка «Ораниенбаум» музея-заповедника «Петергоф» в Санкт-Петербурге.