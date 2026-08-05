В Нижнем Новгороде подвели итоги отбора исполнителей-участников фестиваля «Музыка балконов»

В Нижнем Новгороде подвели итоги отбора исполнителей для участия в фестивале «Музыка балконов. Великие реки» (6+), который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Победители выступят в пяти фестивальных концертах, которые состоятся в августе. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Всего в опен-колле приняли участие более 50 артистов. Заявки подали как сольные исполнители, так и коллективы не только из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Иркутска, Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Ростова-на-Дону. В результате были отобраны участники пяти фестивальных концертов.
Первый концерт (6+) состоялся 1 августа во внутреннем дворике Усадьбы Рукавишниковых. Солисты Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Екатерина Ясинская и Евгений Фан исполнили оперные арии, партии из оперетт и романсы.
8 августа в фестивале (6+) примет участие московский ансамбль Sumarota — выпускники Гнесинского училища исполнят фольклорные композиции в современной обработке. Концерт состоится во дворике Дома Сироткина в 18:00.
В число победителей отбора также вошла солистка Нижегородского камерного театра оперы и музыкальной комедии имени В. Т. Степанова, меццо-сопрано Марина Степанова. Она выступит на концерте (6+) в рамках фестиваля в Арзамасе 16 августа, площадкой станет Дом землемера Дронова.
На балконе Нижегородского хорового колледжа имени Л. К. Сивухина 22 августа выступит (6+) автор и исполнительница Юхи́м (Саша Акимова) из Москвы. Ее музыкальный проект существует с 2000 года, она была участницей фестивалей и творческих резиденций в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Ее песня «Потоп» звучит в ситкоме «День семьи» (6+).
Кроме того, победитель отбора примет участие в одном из завершающих фестиваль концертов (6+), который состоится в Санкт-Петербурге — на балконе Всероссийского музея А. С. Пушкина на набережной Мойки, 12 выступит Екатерина Килюшик (меццо-сопрано) из Москвы. В 2023 году она с отличием окончила Уральскую государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского по направлению «Академическое пение», принимала участие в образовательном проекте «Институт оперы», проходившем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, что четвертый сезон фестиваля «Музыка балконов» (6+) проходит с 20 июня по 30 августа. В рамках фестиваля запланированы 27 концертов, причем не только в Нижнем Новгороде и городах Нижегородской области, но и в других регионах. Концерты уже состоялись в Городце, Чкаловске, Арзамасе, Большом Болдине, а также в Иркутске, Плесе, Вологде и Владикавказе, а также на площадке парка «Ораниенбаум» музея-заповедника «Петергоф» в Санкт-Петербурге.
Следить за афишей фестиваля можно на сайте: музыкабалконов.рф.
Записи концертов (6+), проходивших за пределами Нижнего Новгорода, размещены в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте»: vk.ru/musicofbalcony.