Красноярские депутаты предложили улучшить обеспечение сирот жильём

Спикер краевого парламента Алексей Додатко пояснил, что по закону государство обязано обеспечить сирот жильём, но на практике получить квартиру до 23 лет успевают не все. После этого возраста человек теряет право на бесплатную юридическую помощь для защиты жилищных интересов.