Красноярские депутаты предложили улучшить обеспечение сирот жильём

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края разработали поправки в федеральный закон, направленные на совершенствование помощи сиротам в получении бесплатного жилья. Инициативу поддержал комитет Совета Федерации.
Спикер краевого парламента Алексей Додатко пояснил, что по закону государство обязано обеспечить сирот жильём, но на практике получить квартиру до 23 лет успевают не все. После этого возраста человек теряет право на бесплатную юридическую помощь для защиты жилищных интересов.
Депутаты подготовили поправки, чтобы исправить эту ситуацию. Комитет Госдумы по защите семьи отметил важность инициативы, но попросил просчитать финансовую нагрузку на регионы. Краевые депутаты совместно с экспертами устранили все замечания.
Ранее мы сообщали, что экс-чиновник из Дудинки получил 3 года за мошенничество с квартирами сирот.