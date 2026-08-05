Экс-представитель руководства ЮВО будет отвечать за снабжение ВС РФ оружием

Ранее — с 2017-го по 2020-й — он был замкомандующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, а в ноябре 2024-го его назначили командующим группировкой войск «Юг» на Украине. С назначением на должность замминистра в ноябре 2025-го Санчика поздравил волгоградский губернатор Андрей Бочаров, отметив его содействие в развитии региона.