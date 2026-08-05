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Экс-представитель руководства ЮВО будет отвечать за снабжение ВС РФ оружием

О кадровых и структурных перестановках в военном ведомстве сообщил глава государства Владимир Путин.

Глава российского государства Владимир Путин провёл 5 августа встречу с руководством Минобороны, на которой объявил о кадровых и структурных перестановках в военном ведомстве.

Так, все функции, связанные со снабжением армии вооружениями, теперь сосредоточены в руках замминистра обороны Александра Санчика.

Ранее — с 2017-го по 2020-й — он был замкомандующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, а в ноябре 2024-го его назначили командующим группировкой войск «Юг» на Украине. С назначением на должность замминистра в ноябре 2025-го Санчика поздравил волгоградский губернатор Андрей Бочаров, отметив его содействие в развитии региона.

За все службы тыла будет отвечать Валерий Солодчук, прежде занимавший пост командующего группировкой «Центр». Командующим войсками беспилотных систем стал Денис Лямин, возглавлявший ранее штаб группировки «Центр».

Ранее создание памятника СВО обсудили в Волгограде.

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