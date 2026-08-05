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Более трети жителей Прикамья отказались от личного транспорта из-за роста цен на бензин

Свыше 38% жителей Пермского края отказались от поездок на личном автомобиле. Это следует из результатов опроса портала «Дром». При этом 21% пермяков заявили, что не перестанут ездить на своем авто даже при высокой цене на бензин.

Источник: Коммерсантъ

Свыше 38% жителей Пермского края отказались от поездок на личном автомобиле. Это следует из результатов опроса портала «Дром». При этом 21% пермяков заявили, что не перестанут ездить на своем авто даже при высокой цене на бензин.

Оставшиеся респонденты обозначили стоимость автомобильного топлива, которую они готовы платить за поездки. Так, 20,5% готовы платить за бензин 100 ₽ за литр, 11% — 150 ₽, остальные 9,6% — 200 ₽

В итоге Пермский край вошел в четверку лидеров по отказу от личного транспорта из-за цен на бензин. Не готовы пользоваться своей машиной также 46% жителей Крыма и по 37% водителей Воронежской и Тюменской областей. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Сахалина, Амурской области, Приморья и Хабаровского края.

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