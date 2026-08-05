Более трети жителей Прикамья отказались от личного транспорта из-за роста цен на бензин

В итоге Пермский край вошел в четверку лидеров по отказу от личного транспорта из-за цен на бензин. Не готовы пользоваться своей машиной также 46% жителей Крыма и по 37% водителей Воронежской и Тюменской областей. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Сахалина, Амурской области, Приморья и Хабаровского края.