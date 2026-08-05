Ленинградский арбитр рассудит воронежский «Факел» и московское «Динамо»

Стал известен состав судейской бригады на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу между воронежским «Факелом» и московским «Динамо».
Главным арбитром назначен ленинградец Михаил Плиско. Ему будут помогать два Александра — астраханец Туркин и саратовец Павлов. Резервный арбитр — Станислав Матвеев из Троицка. Проинспектирует работу судей Игорь Писанко из Томска.
В прошлом розыгрыше Кубка России Михаил Плиско отработал на двух матчах. «Факел» при судействе ленинградца в рамках первой лиги-2025/26 одолел красноярский «Енисей» (2:0, 32-й тур) и разошелся миром с челнинским «КАМАЗом» (0:0, 26-й тур). Динамовцы никогда не пересекались с Плиско.
Сегодняшний поединок состоится в Воронеже на стадионе «Факел». Начало в 18:30.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.