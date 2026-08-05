Навигацию «Валдаев» до Бора продлили до конца октября

В ЦРТС уточнили, что рейсы «Валдаев» будут выполняться до конца октября — с поправкой на погодные условия. Кроме того, пассажирам напомнили, что между городами продолжают курсировать пригородные поезда и автобусы, которые также можно использовать для поездок.