Навигацию «Валдаев» до Бора продлили до конца октября

Навигация судов «Валдай» на маршруте Нижний Новгород — Бор сохранится до конца октября. Такую информацию предоставили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) в ходе общения с подписчиками в социальных сетях.
Горожане подняли вопрос о транспортной доступности Бора в зимний период — в частности, в ситуации, если не удастся запустить канатную дорогу через Оку.
Пользователи вспомнили о ранее действовавшем маршруте на катерах на воздушной подушке и поинтересовались, планируется ли его возобновление. Одна из жительниц отметила, что такие суда отличались хорошей вместимостью, и спросила, не рассматривается ли возвращение «подушечного» маршрута.
В ЦРТС уточнили, что рейсы «Валдаев» будут выполняться до конца октября — с поправкой на погодные условия. Кроме того, пассажирам напомнили, что между городами продолжают курсировать пригородные поезда и автобусы, которые также можно использовать для поездок.
Ранее сообщалось, что новые суда запустят между Нижним Новгородом и Бором.