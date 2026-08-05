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В аэропорту Перми появился виртуальный помощник для пассажиров

Виртуальный помощник носит информационный характер.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Перми «Большое Савино» начал работать цифровой ассистент Мария. Новый сервис доступен пользователям мессенджера Max и помогает пассажирам быстро получать информацию о рейсах и работе аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, «Большое Савино» стало частью единой цифровой экосистемы «Новапорт Холдинг». Теперь виртуальный помощник работает во всех 26 аэропортах сети. Это первое подобное решение в российской гражданской авиации, которое обеспечивает единый уровень цифрового обслуживания независимо от города вылета.

С помощью ассистента пассажиры могут узнать расписание прилетов и вылетов, проверить статус нужного рейса, а также получить ответы на самые распространенные вопросы. Кроме того, в разделе с полезной информацией собраны ссылки и рекомендации для путешественников.

Пользователи также могут подписаться на интересующий рейс, чтобы получать уведомления обо всех изменениях.

В аэропорту уточнили, что виртуальный помощник носит информационный характер, поэтому данные могут обновляться с небольшой задержкой. Пассажирам также рекомендуют не передавать сервису персональные данные, поскольку он предназначен исключительно для поиска справочной информации.