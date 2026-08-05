Управляющая компания из Перми заплатила 20 тысяч рублей за протекающую крышу

На многочисленные обращения управляющая компания не реагировала. Пермяк принял решение обратиться в Роспотребнадзор. При рассмотрении обращения в ведомстве руководствовались законом «О защите прав потребителей». Один из его пунктов гласит, что причиненный вред жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара подлежит возмещению в полном объеме.