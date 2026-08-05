Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляющая компания из Перми заплатила 20 тысяч рублей за протекающую крышу

Роспотребнадзор встал на защиту прав жильца пермской пятиэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Роспотребнадзор встал на защиту прав жильца последнего этажа многоквартирного дома в Перми. Его квартиру длительное время заливала вода из-за протекающей кровли пятиэтажки.

На многочисленные обращения управляющая компания не реагировала. Пермяк принял решение обратиться в Роспотребнадзор. При рассмотрении обращения в ведомстве руководствовались законом «О защите прав потребителей». Один из его пунктов гласит, что причиненный вред жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара подлежит возмещению в полном объеме.

После оценки всех обстоятельств Роспотребнадзор обратился в суд для восстановления нарушенных прав собственника жилого помещения. Суд удовлетворил требования и обязал УК «ООО “Уралсервис” провести ремонтно-восстановительные работы в жилом помещении. Жильцу квартиры в качестве компенсации за моральный вред выплатили 20 тыс. руб.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше