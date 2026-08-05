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Урожай начали собирать с полей Кстовского района в Нижнем Новгороде

Там вырастили пшеницу, ячмень, овес, горох и кукурузу.

Источник: Живем в Нижнем

На полях Кстовского района Нижнего Новгорода начали собирать урожай. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

«Признаюсь, до сих пор еще непривычно: Нижний Новгород — миллионник, деловой и промышленный центр, а теперь благодаря Кстовскому району еще и аграрный», — подчеркнул Шалабаев.

В первый день работ в поля вышли три хозяйства. В ближайшее время к ним присоединятся остальные. Всего в этом году предстоит убрать почти 11,5 тысяч гектаров. Основная ставка сделана на озимую пшеницу — ее посеяли на более чем 6 тысячах гектаров. Также аграрии соберут ячмень, овес, горох и кукурузу.

По словам мэра, намолотить урожай — только полдела. Важно вовремя провести сушку и очистку зерна, чтобы оно не потеряло своих качеств, и правильно организовать логистику для отправки на склады и элеваторы. Все необходимые площади и мощности для приемки, переработки и хранения продукции в городе есть.