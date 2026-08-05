Урожай начали собирать с полей Кстовского района в Нижнем Новгороде

В первый день работ в поля вышли три хозяйства. В ближайшее время к ним присоединятся остальные. Всего в этом году предстоит убрать почти 11,5 тысяч гектаров. Основная ставка сделана на озимую пшеницу — ее посеяли на более чем 6 тысячах гектаров. Также аграрии соберут ячмень, овес, горох и кукурузу.