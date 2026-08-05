Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбор урожая стартовал в Нижнем Новгороде

Аграрии соберут пшеницу, ячмень, овес, горох и кукурузу.

Источник: Время

Уборочная кампания началась на территории Нижнего Новгорода, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.

В первый день работ, по словам мэра, в поля вышли три хозяйства, в ближайшее время к ним присоединятся и остальные. Всего в этом году предстоит убрать почти 11,5 тысяч гектаров, в том числе более шести тысяч гектаров озимой пшеницы. Также специалисты соберут ячмень, овес, горох и кукурузу.

Шалабаев заверил, что все необходимые площади и мощности для приемки, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в Нижнем Новгороде имеются.

«Продолжаем следить за ходом жатвы! Желаю нашим комбайнерам, водителям и механизаторам хорошей погоды, исправной техники и рекордных урожаев! Пусть у них будет много в этом плане работы, а у нас — качественная и доступная сельхозпродукция», — подытожил глава города.

Напомним, что праздник первого снопа отметили в Городецком округе.