Сбор урожая стартовал в Нижнем Новгороде

В первый день работ, по словам мэра, в поля вышли три хозяйства, в ближайшее время к ним присоединятся и остальные. Всего в этом году предстоит убрать почти 11,5 тысяч гектаров, в том числе более шести тысяч гектаров озимой пшеницы. Также специалисты соберут ячмень, овес, горох и кукурузу.