Сбор урожая стартовал в Нижнем Новгороде

Уборочная кампания началась на территории Нижнего Новгорода, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
В первый день работ, по словам мэра, в поля вышли три хозяйства, в ближайшее время к ним присоединятся и остальные. Всего в этом году предстоит убрать почти 11,5 тысяч гектаров, в том числе более шести тысяч гектаров озимой пшеницы. Также специалисты соберут ячмень, овес, горох и кукурузу.
Шалабаев заверил, что все необходимые площади и мощности для приемки, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции в Нижнем Новгороде имеются.
«Продолжаем следить за ходом жатвы! Желаю нашим комбайнерам, водителям и механизаторам хорошей погоды, исправной техники и рекордных урожаев! Пусть у них будет много в этом плане работы, а у нас — качественная и доступная сельхозпродукция», — подытожил глава города.
Напомним, что праздник первого снопа отметили в Городецком округе.