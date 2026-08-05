В Таганроге не нашли следов нефтепродуктов на пляжах и в пробах воды из залива

На пляжах и в пробах морской воды в Таганроге не выявили содержания нефтепродуктов. Об этом говорится на сайте городской администрации.
— Согласно представленным экспертным заключениям установлено, что водный объект акватории Таганрогского залива Азовского моря в границах пляжей соответствует требованиям санитарного законодательства, — подчеркивают власти.
Проверку провели сотрудники территориального отдела управления Роспотребназора. Наличие нефетепродуктов на берегах и в воде искали на пляжах:
— «Тополь»;
— «Приазовье» (проверяли территорию в районе Социалистической, 170−3 и 170−4);
— Иглу Парк «Медуза» (улица Адмирала Крюйса);
— «Елисеевский» (улица Адмирала Крюйса, 6−4 и 4−3);
— «Центральный» (переулок Дуровский спуск, 2);
— «Приморский» (улица Инструментальная, 13-а);
Также осмотрели береговую линию Пушкинской набережной.
Ранее в акватории Таганрогского залива выявили незначительное отклонение показателя pH.
Напомним, загрязнение участков береговой линии в Таганроге фиксировали после атаки БПЛА на мазутный терминал. В частности, 15 июля 2026 года в районе Богудонии собрали 250 мешков загрязненного песка (около 7 тонн), его вывезли на специализированный полигон.
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