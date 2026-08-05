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В Таганроге не нашли следов нефтепродуктов на пляжах и в пробах воды из залива

Состояние морской воды и пляжей оценили в Таганроге после случаев загрязнения берегов.

Источник: Комсомольская правда

На пляжах и в пробах морской воды в Таганроге не выявили содержания нефтепродуктов. Об этом говорится на сайте городской администрации.

— Согласно представленным экспертным заключениям установлено, что водный объект акватории Таганрогского залива Азовского моря в границах пляжей соответствует требованиям санитарного законодательства, — подчеркивают власти.

Проверку провели сотрудники территориального отдела управления Роспотребназора. Наличие нефетепродуктов на берегах и в воде искали на пляжах:

— «Тополь»;

— «Приазовье» (проверяли территорию в районе Социалистической, 170−3 и 170−4);

— Иглу Парк «Медуза» (улица Адмирала Крюйса);

— «Елисеевский» (улица Адмирала Крюйса, 6−4 и 4−3);

— «Центральный» (переулок Дуровский спуск, 2);

— «Приморский» (улица Инструментальная, 13-а);

Также осмотрели береговую линию Пушкинской набережной.

Ранее в акватории Таганрогского залива выявили незначительное отклонение показателя pH.

Напомним, загрязнение участков береговой линии в Таганроге фиксировали после атаки БПЛА на мазутный терминал. В частности, 15 июля 2026 года в районе Богудонии собрали 250 мешков загрязненного песка (около 7 тонн), его вывезли на специализированный полигон.

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