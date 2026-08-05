На имущество воронежского «Главмяспрома» за 650 млн не нашлось покупателей

Самый дорогой из них — имущественный комплекс в селе Ульяновка Борисоглебского городского округа — оценивался в 492,9 млн руб. В его состав вошли 147 объектов, включая четыре земельных участка общей площадью более 110 тыс. кв. м, 19 капитальных строений, производственные цеха, административно-бытовой комплекс, логистический холодильный центр, котельные, очистные сооружения, газопровод, трансформаторные подстанции, а также оборудование для убоя и переработки мяса, системы вентиляции и видеонаблюдения, холодильные камеры, линии по производству колбас и мясокостной муки, транспорт и складская техника. Самым дорогим объектом в составе лота стало здание площадью 3,1 тыс. кв. м — 47,7 млн руб.